Украинские военные устроили очередное массовое убийство мирных жителей

Ирина Трифонова Украинская армия полностью бандеровская со всеми зверствами этих нелюдей. Украинский фашизм своей жестокостью поражал даже немцев

Семен Демин Это почерк бандеровцев и наемников. Они не жалеют ни своих, ни чужих.