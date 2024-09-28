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    Поэтому не воюйте с русскими. Иначе будет песец."Русские победили...
  • Поля Русс
    ПОЧЕМУ ОН ЕЩЕ ДЫШИТ???НАКРЫТЬ"КОЛПАКОМ"...БЕЗЖАЛОСТНО...Украинские военны...
  • Семен Демин
    Это почерк бандеровцев и наемников. Они не жалеют ни своих, ни чужих.Украинские военны...

Украинские военные устроили очередное массовое убийство мирных жителей

Украинские военные устроили очередное массовое убийство мирных жителей

Украинские военные при отступлении из Новогродовки (Покровское направление) устроили очередное массовое убийство мирных жителей.

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Комментарии
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Ирина Трифонова
Украинская армия полностью бандеровская со всеми зверствами  этих нелюдей. Украинский фашизм своей жестокостью поражал даже немцев
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9 час.
Семен Демин
Это почерк бандеровцев и наемников. Они не жалеют ни своих, ни чужих.
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38 мин.
Поля Русс
ПОЧЕМУ ОН ЕЩЕ ДЫШИТ???НАКРЫТЬ&quot;КОЛПАКОМ&quot;...БЕЗЖАЛОСТНО...
Ответить
33 мин.

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