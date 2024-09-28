Украинские военные при отступлении из Новогродовки (Покровское направление) устроили очередное массовое убийство мирных жителей.
Украинские военные устроили очередное массовое убийство мирных жителей
Комментарии
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Ирина Трифонова
Украинская армия полностью бандеровская со всеми зверствами этих нелюдей. Украинский фашизм своей жестокостью поражал даже немцев
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9 час.
Семен Демин
Это почерк бандеровцев и наемников. Они не жалеют ни своих, ни чужих.
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38 мин.
Поля Русс
ПОЧЕМУ ОН ЕЩЕ ДЫШИТ???НАКРЫТЬ"КОЛПАКОМ"...БЕЗЖАЛОСТНО...
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33 мин.
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