Москва создаст свою систему хранения биометрических данных

Оплачивать взглядом парковку, проходить без предъявления документов в музеи, театры, библиотеки, госучреждения, получать завтраки и обеды в школьных столовых — такие сервисы планируется развивать в Москве в ближайшее время.
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