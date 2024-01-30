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Парламентская газета

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Москва создаст свою систему хранения биометрических данных

Москва создаст свою систему хранения биометрических данных

Оплачивать взглядом парковку, проходить без предъявления документов в музеи, театры, библиотеки, госучреждения, получать завтраки и обеды в школьных столовых — такие сервисы планируется развивать в Москве в ближайшее время.

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