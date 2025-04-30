Человек-потребитель не выживет в мире больших войн — Кургинян

Мир входит в век войн, и в нем уже не будет места человеку-потребителю, поклоняющемуся золотому тельцу, заявил политолог, философ, лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян 26 апреля в эфире телепередачи «Право знать».
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