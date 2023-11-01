Кристина Орбакайте после выхода на сцену в цветах украинского флага получила главную роль в российском кино

Кристина Орбакайте пару месяцев назад выступила в шоу «Дуэты» вместе с Игорем Николаевым. По задумке пара артистов не знает, что выступает вместе, а выясняется это только на сцене, когда ширма поднимается.
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