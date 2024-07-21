Воскресенье, 2️⃣1️⃣ июля, 2024 год 🎉 Праздники 🎉 🔥День металлурга ⛈️Казанская летняя (Прокопьев день, Зажинки) 🧮День переучета 🤔День ИЛИ 🍔День мусорной еды 💪День турнира по перетягиванию каната 📆 История 21 июля в разные годы 🔹365 год — землетрясением частично разрушено одно из семи чудес света - Александрийский маяк 🔹1610 год — чай впервые импортирован в Европу 🔹1804 год — Александр I утвердил первый устав о цензуре в Российской империи 🔹1893 - введение в России казённой продажи спиртного 🔹1904 год — завершено строительство Великой Сибирской магистрали 🔹1973 год - запущен «Марс-4» 🔹1975 год — завершение программы «Союз — Аполлон».