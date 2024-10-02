В «Мерседесе» опровергли заявления Хорнера о переходе более 200 сотрудников в «Ред Булл»

«Ред Булл» переманил у «Мерседеса» меньше ста сотрудников. В одном из недавних интервью руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер, комментируя ситуацию с уходов из команды Эдриана Ньюи и Джонатана Уитли, заявил, что в «Ред Булл» не видят в этом очень большой проблемы и успешно компенсируют это тем, что переманивают инженеров из других команд.