В «Мерседесе» опровергли заявления Хорнера о переходе более 200 сотрудников в «Ред Булл»

«Ред Булл» переманил у «Мерседеса» меньше ста сотрудников. В одном из недавних интервью руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер, комментируя ситуацию с уходов из команды Эдриана Ньюи и Джонатана Уитли, заявил, что в «Ред Булл» не видят в этом очень большой проблемы и успешно компенсируют это тем, что переманивают инженеров из других команд.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии