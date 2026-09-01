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Верховная рада планирует тестировать «подземную» систему голосования

Верховная рада планирует тестировать «подземную» систему голосования

В Киеве воздушные тревоги стали частью повседневной жизни города. В новой реальности депутаты Верховной рады не имеют возможности проводить свои заседания.

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