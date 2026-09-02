Китай: 21 человек погиб и еще 541 пропал без вести по состоянию на вечерние часы после того, как 26 августа оползень, вызванный обвалом ледника, обрушился на пограничный переход в порту Гижун между Китаем и Непалом в уезде Гижун Сизангского (Тибетского) автономного района Китая.
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