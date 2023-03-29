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Кочетков отразил 17 из 20 бросков «Тампы». У него 3 поражения в 4 последних играх при 14 пропущенных шайбах

Петр Кочетков отразил 17 из 20 бросков «Тампы», у него 3 поражения в 4 последних играх. «Каролина» уступила «Лайтнинг» (0:4) в регулярном чемпионате НХЛ.

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