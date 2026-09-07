Юрист Виноградов посоветовал хранить документы по кредиту минимум три года

После полного погашения кредита заёмщику стоит сохранить договор, график платежей, подтверждения оплаты и справку банка об отсутствии задолженности как минимум на несколько лет, рассказал RT член Общественной палаты России, доктор юридических наук Вадим Виноградов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Удар возмездия см...
- ГБ Удар возмездия см...
- ГБ Зеленский в истер...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым