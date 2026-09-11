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О количестве наших клубов в еврокубках в сезоне‑2027/28 в случае допуска. В этом сезоне «Зенит» мог бы сыграть против чемпиона Литвы

О количестве наших клубов в еврокубках в сезоне‑2027/28 в случае допуска. В этом сезоне «Зенит» мог бы сыграть против чемпиона Литвы

Четыре клуба из России получат право на участие в еврокубках в сезоне‑2027/28 в случае допуска, следует из документов, опубликованных Союзом европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), сообщает matchtv.

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