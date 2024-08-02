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Вечерний Новосибирск

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Полпред Анатолий Серышев поздравил железнодорожников с профессиональным праздником

Полпред Анатолий Серышев поздравил железнодорожников с профессиональным праздником

Железные дороги России заслуженно считаются локомотивом экономики, отметил полпред. Бесперебойная работа магистрали обеспечивает стабильное функционирование добывающей промышленности, аграрного сектора, развитие межрегиональных и международных связей.

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