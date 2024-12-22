Яков Кедми: У Путина нет цели завоевать ни Киев, ни Причерноморье, не надо фантазировать

Владимир Алтайцев ещё один враг России, поющий на пользу Западу.

Анатолий Рябенко Опять русские будут биться за лучшее будущее народов теряя своих лучших сыновей а потом от спасённого общества получить презрение и ненависть как и было ранее перед мировыми войнами. Богатые мира ненавидят Россию.