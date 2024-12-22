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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

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Яков Кедми: У Путина нет цели завоевать ни Киев, ни Причерноморье, не надо фантазировать

Яков Кедми: У Путина нет цели завоевать ни Киев, ни Причерноморье, не надо фантазировать

  Западным политикам слишком страшно говорить: «победим Россию», поэтому они демонизируют одного человека — Путина Программа «Итоги года с Владимиром Путиным» ответила на десятки вопросов от россиян и зарубежных корреспондентов, однако президент России, естественно, ориентировался в своих высказываниях на внутреннюю аудиторию.

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Комментарии
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Владимир Алтайцев
ещё  один  враг  России, поющий  на  пользу  Западу.
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15 час.
Анатолий Рябенко
Опять русские будут биться за лучшее будущее народов теряя своих лучших сыновей а потом от спасённого общества получить презрение и ненависть как и было ранее перед мировыми войнами. Богатые мира ненавидят Россию.
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10 час.
лл
лина любимцева
Чтобы все перечисленное завоевать, нужно иметь СИЛЬНЫЙ ДУХ!!!   И это было бы ЗДОРОВО!! Вообще, нужно брать от востока, минимум, ПО Житомирскую и Винницкую области включительно. Не меньше!!!
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10 час.

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