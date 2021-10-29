Именитые спортсмены будут тренировать детей-сирот в Уральске

В области стартовал пилотный проект "Наставничество", передаёт корреспондент портала "Мой ГОРОД". 29 октября в специализированной детско-юношеской школе олимпийского резерва по единоборствам «Жекпе-жек» прошло выездное заседание областной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав под председательством заместителя акима ЗКО Бакытжана Нарымбетова, на котором приняли участие именитые спортсмены региона, а так же воспитанники областной детской деревниВ области стартовал пилотный проект "Наставничество", передаёт корреспондент портала "Мой ГОРОД".