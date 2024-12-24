Петербургские спасатели героями себя не считают

Сергей Лашуков спасатель Северо-Западного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России – В ночь на 3-е июля 2005 года в результате взрыва газового баллона обрушился 3-этажный дом в Кирове на улице Московской, д.
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