Россиян ждут длинные выходные в начале мая

На майские праздники в этом году россияне отдохнут дважды по четыре дня подряд. Об этом напомнила эксперт Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Марина Лопатина, передают "Известия" со ссылкой на РИА Новости.
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