Кино: Ждал, когда она уйдёт от мужа, а потом вместе выживали без денег: Как чужая жена и йога изменили жизнь победителя шоу «Голод» Александра Константинова

Александр Константинов громко заявил о себе благодаря участию в реалити-шоу «Голод», где в условиях жёсткого эксперимента он не только проявил характер, но и встретил женщину, ставшую главной любовью его жизни.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии