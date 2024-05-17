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Праздник Старорусской иконы Божией Матери: какую молитву читать 17 мая 2024 года

Праздник Старорусской иконы Божией Матери: какую молитву читать 17 мая 2024 года

Праздник Старорусской иконы Божией Матери: какую молитву читать 17 мая 2024 года Владислав ВислНа 17 мая 2024 года приходится значимое событие для православных христиан — празднование Старорусской иконы Пресвятой Богородицы.

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