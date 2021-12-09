ИЗВЕСТИЯ iz

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Камера и мотор: автомошенники придумали новую схему подставных ДТП

Камера и мотор: автомошенники придумали новую схему подставных ДТП

Автомошенники ради выплат по страховке начали устраивать реальные ДТП, где повреждаются дорогостоящие автомобили, при этом преступники ведут видеосъемку, подтверждающую аварию, рассказали «Известиям» во Всероссийском союзе страховщиков (ВСС).

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