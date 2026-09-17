В НАТО взвыли из-за жесткого ответа РФ: Макрон подставил всю Европу

В эксклюзивной беседе с aif.ru профайлер и политолог Руслан Панкратов рассказал, как России может отреагировать на заявления президента Франции Эммануэля Макрона о расширении французского ядерного зонтика на ряд европейских стран, и в частности, на Эстонию и Финляндию.