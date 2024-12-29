Лавров: России придется отказаться от моратория на размещение РСМД

России придется отказаться от моратория на размещение ракет средней и меньшей дальности (РСМД), так как он демонстрирует свою нежизнеспособность в современных условиях, заявил глава российского МИД Сергей Лавров.
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