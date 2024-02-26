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Ученые сообщили об осложнениях после западных вакцин от ковида

Ученые сообщили об осложнениях после западных вакцин от ковида

В списке препаратов с «побочками» — Pfizer, Moderna и AstraZeneca, пишет Bloomberg. Ученые провели масштабное исследование по использованию вакцин от коронавируса и узнали о последствиях для здоровья вакцинированных.

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