Ученые сообщили об осложнениях после западных вакцин от ковида

В списке препаратов с «побочками» — Pfizer, Moderna и AstraZeneca, пишет Bloomberg. Ученые провели масштабное исследование по использованию вакцин от коронавируса и узнали о последствиях для здоровья вакцинированных.
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