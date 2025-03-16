Алексей Живов. Византийская хитрость российской политики

«Россия — государство не торговое и не земледельческое, а военное, и призвание его быть грозою света», - Император Александр Второй Чтобы понять, почему Владимир Путин вчера сказал, что в принципе не против перемирия, но при соблюдении ряда условий, надо понять, в каком контексте мыслит президент России.
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