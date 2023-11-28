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Чемпионат мира U17. 1/2 финала. Аргентина против Германии, Франция сыграет с Мали

Чемпионат мира U17. 1/2 финала. Аргентина против Германии, Франция сыграет с Мали

В другом матче 1/2 финала Франция встретится с Мали. Турнир проходит в Индонезии. Чемпионат мира U17 1/2 финала Аргентина U-17 – Германия U-17 Дата проведения 28 ноября, 11.

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