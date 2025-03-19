Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Бойцы спецподразделения «Тень» рассказали о противостоянии с ВСУ

Бойцы спецподразделения «Тень» рассказали о противостоянии с ВСУ

В курском приграничье наши войска уничтожили за сутки 230 боевиков. Врага выдавливают в Сумскую область , по позициям остатков украинской группировки в Гуеве, Гоголевке и Олешне работают артиллерия, авиация и операторы БПЛА.

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