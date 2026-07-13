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Царьград

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Михалков припомнил грехи и Горбачёва, и Ельцина: "Мы уже нахлебались этих похлопываний по плечу"

Михалков припомнил грехи и Горбачёва, и Ельцина: "Мы уже нахлебались этих похлопываний по плечу"

Время требует действий. Причём действий принципиально иных, нежели это было в прошлом. Строить и поддерживать "дружеские" отношения с нашими врагами нельзя "Мы уже нахлебались этих похлопываний по плечу", - произнёс Никита Михалков, припоминая грехи Горбачёва и Ельцина.

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