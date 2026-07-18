«Пришлось сражаться за внука»: Юрий Стоянов и Федор Добронравов стали соперниками

Артист откровенно рассказал о съемках в невыносимый мороз, закрытии популярного сериала и невосполнимой личной потере Юрий Стоянов Филипп Гончаров «Дедушка гордился тем, что я поступил в театральный, хотя он первый, который говорил: «Не надо тебе идти в артисты, уродства в тебе не хватает», — рассказывает артист.