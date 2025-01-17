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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«МЮ» победил «Саутгемптон», проигрывая 0:1 к 82-й минуте. В лайве на победу давали 21.00

«Манчестер Юнайтед» обыграл «Саутгемптон» (3:1) в матче 21-го тура АПЛ. «МЮ» проигрывал 0:1 к 82-й минуте, но победил благодаря хет-трику Амада Диалло.

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