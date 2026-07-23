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Газета.ру

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Госдума приняла закон о сохранении очереди на жилье семьям погибших бойцов СВО

Госдума приняла закон о сохранении очереди на жилье семьям погибших бойцов СВО

Государственная дума на пленарном заседании приняла во втором и третьем, окончательном чтении закон, который сохраняет за семьями погибших участников специальной военной операции право оставаться на учете в качестве нуждающихся в жилье.

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