Госдума приняла закон о сохранении очереди на жилье семьям погибших бойцов СВО

Государственная дума на пленарном заседании приняла во втором и третьем, окончательном чтении закон, который сохраняет за семьями погибших участников специальной военной операции право оставаться на учете в качестве нуждающихся в жилье.
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