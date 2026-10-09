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Пункт-А

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Два представителя «Астраханочки» получили вызов в сборную России

Два представителя «Астраханочки» получили вызов в сборную России

16 октября в подмосковном Новогорске женская гандбольная сборная России начнет свой учебно-тренировочный сбор, после чего отправится на две товарищеские встречи с Сербией.

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