Криптолидеры настаивают на смягчении нормативных требований с помощью кампании по сбору средств Harris в Вашингтоне

Криптовалютные инвесторы и лидеры индустрии планируют собрать не менее 100 000 долларов для вице-президента Камалы Харрис на сборе средств в Вашингтоне 13 сентября, призывая ее занять более мягкую позицию в отношении регулирования отрасли, сообщает Reuters.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии