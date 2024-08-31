Криптолидеры настаивают на смягчении нормативных требований с помощью кампании по сбору средств Harris в Вашингтоне

Криптовалютные инвесторы и лидеры индустрии планируют собрать не менее 100 000 долларов для вице-президента Камалы Харрис на сборе средств в Вашингтоне 13 сентября, призывая ее занять более мягкую позицию в отношении регулирования отрасли, сообщает Reuters.