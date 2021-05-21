Фонтанка

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Чем заняться 21–23 мая: «Кино», парад ретро-техники, «Ночь музеев», праздники фонтанов, цветов и шпаг

Чем заняться 21–23 мая: «Кино», парад ретро-техники, «Ночь музеев», праздники фонтанов, цветов и шпаг

В гиде «Фонтанки» — самые важные события для тех, кто хотел бы не потеряться в информационном потоке и не упустить главного в этот уикенд.

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