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Новосибирская компания подготовит аэропорт к саммиту БРИКС

Новосибирская компания подготовит аэропорт к саммиту БРИКС

«Новосибирскавтодор» реконструирует аэропорт в Казани за семь миллиардов рублей. В рамках подготовки к саммиту БРИКС, который пройдет в этом году в Казани, АО «Новосибирскавтодор» заключил контракт на реконструкцию аэропорта.

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