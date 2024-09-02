Новосибирская компания подготовит аэропорт к саммиту БРИКС

«Новосибирскавтодор» реконструирует аэропорт в Казани за семь миллиардов рублей. В рамках подготовки к саммиту БРИКС, который пройдет в этом году в Казани, АО «Новосибирскавтодор» заключил контракт на реконструкцию аэропорта.