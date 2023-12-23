«Мы должны взять Брюссель». Орбан намерен сменить руководство Евросоюза

Председатель правительства Венгрии заявил, что Виктор Орбан заявил, что будет добиваться изменений в руководстве Европейского союза и рассчитывает в этом плане на итоги выборов в Европарламент в июне 2024 года.
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