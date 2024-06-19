ТАСС: Угнавший Т-64 украинский танкист подал документы на гражданство России

Паспорт для Максима Лихачева будет готов через несколько недельУкраинский боец Максим Лихачев, угнавший танк Т-64 и перешедший на сторону, подал документы на получение гражданства РФ, сообщили ТАСС в силовых структурах Донецкой Народной Республики.