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Бэби-бум 2026 года: 8 российских актёров и пар, у которых родились дети

Бэби-бум 2026 года: 8 российских актёров и пар, у которых родились дети

В 2026 году сразу у нескольких известных российских актёров родились дети. Для одних это стал первый опыт родительства, в том числе в зрелом возрасте, другие пополнили ряды многодетных семей.

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