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Путин проводит встречу с руководством Минобороны РФ

Путин проводит встречу с руководством Минобороны РФ

Президент России Владимир Путин 5 августа встречается с руководством Минобороны РФ. На встрече присутствовают министр обороны России Андрей Белоусов, а также командующие и начальники штабов группировок войск «Центр» и «Восток».

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