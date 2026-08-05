Путин проводит встречу с руководством Минобороны РФ

Президент России Владимир Путин 5 августа встречается с руководством Минобороны РФ. На встрече присутствовают министр обороны России Андрей Белоусов, а также командующие и начальники штабов группировок войск «Центр» и «Восток».
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