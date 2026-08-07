В Петербурге задержали подростков при попытке залезть на крышу Смольного собора

Сотрудники Росгвардии задержали четырех подростков при попытке залезть на крышу Смольного собора. Несовершеннолетние использовали альпинистский трос с карабинами и планировали сделать фотографии для социальных сетей.
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