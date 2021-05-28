Тем, кому не нравится Путин – а кто вместо него?

Темы дняПолитикаТем, кому не нравится Путин – а кто вместо него? Оружейникофф Владимир Путин у власти уже более 20 лет, и я где-то понимаю тех людей, которые ратуют за его уход.Вернуться к статье13531НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьВладимир Самойленкону вот брехня с первой строчки. не 20 лет Путин у власти, а 16.SSSasha Sokolovэто никто замечать не желаетСерж ПрологовА что три пятилетки - не срок?Валера ЮшковПутин у власти со дня его назначения Ельциным. Рокировка с Медведевым просто обход закона.Владимир Самойленкоа какой идиот тебе сказал шо Путина назначил Ельцын? или сам додумался?Валера ЮшковСлышал по радио и все слышали, как он прилюдно сказал, "Я ухожу.....оставляю за себя Путина." И не надо перевирать историю на путинский лад.Владимир Самойленкоканешна срок. вот и тянет Путин этот срок, заместо того шоб послать вас всех нахер и уехать рыбу ловить к Шойгу. бо знает, как тока оставит пост, так и ловить рыбу негде будет. всё просрёте пиндосам, как в 90-х пытались.Владимир Самойленкоухи прочисть. и перестань херню всякую нюхать и жрать. а то и не такое привидется и прислышится. то шо ты слышал на радио свобода не значит шо все нормальные слышать должны. а речь свою ЕБН по титивизиру транслировал. не было там про Путина ни слова.Валера ЮшковТы враг советской власти, пшёл вон.nestor 19Заметьте как грамотно сработал путин и ко.все сделано так чтобы любой человек в стране думал -а если не путин ,то кто тогда?больше то ведь и некому.ВладленСпасибо. Насмешили!!!Серж Прологов"Смех без причины..."Серж ПрологовТы думаешь это "сработал" Путин, а ни его "ближние присные"? Я, например, подозреваю, что этот вопль: "Если ни Он, то кто?" признак неуверенности и паники. Вспомни эпопею Ельцина... ОНИ-ж не могут не понимать, что от Путина УЖЕ отвернулись работающие пенсионеры, пенсионеры-"погоны" и начинают отворачиваться "погоны", поскольку видят отношение к своему будущему.Сергей ПолосовНу да, естественно... Каждый ("погон") станет пенсионером и каждый испытает на себе "заботу" державы: пенсии с понижающим коэффициентом, уродливые гражданские пенсии до 3 000р. А Верховный, он же Президент этого не понимает и НЕ ХОЧЕТ понимать. Или понимает, но игнорирует? И это мы не берем еще вопросы государственной политики, типа попустительства пропаганде фашизма. = Я проголосовал!Семен ОдесскийЯ тоже (проголосовал). Вообще претензий по внутренней политике к Путину очень много. ОЧЕНЬ!Сергей ПолосовБОЛЬШЕ чем должно было бы быть.nestor 19Думаю ,что это с его подачи сделано.ведь не может же путин об этом не знатьСергей ПолосовДа вот, тоже, беспокоит...GgrainvnЕсли верить автору статьи, то в России не осталось ни единого человека не связанного с мафией, с перестроечными картавыми "реформаторами", уважительно и справедливо относящегося в советскому периоду страны и не имеющего дружков, которых нужно сделать миллиардерами, чтобы они выкачивали из России средства и ресурсы на Запад.ВДВячеслав ДолининВ стране живут 146 млн. человек, а Путина заменить некому? Автор просто не уважает граждан России.В1Владимир 123Вместо ЕБН пришел никому неизвестный ВВП. Так и завтра придет кто-то на замену...Сергей СарматовНазови хотя бы одного...Александр РожковПутин тебе назовет и ты побежишь вприпрыжку. Медведева же выбирал?Серж ПрологовОй... одних губернаторов девяносто штук.Семен ОдесскийДа ну... Это стандартное совково- партноменклатурное презрение к тем, кто "по ту сторону трибуны": "Я сбрехну любую хрень и "пипл" ОБЯЗАН мне поверить!".Валера ЮшковТолько попробуйте назвать приемника власти, Путин сразу его ликвидирует.ВДВячеслав ДолининЯ могу назвать многих, но тебе эти имена ничего не скажут -- по зомбоящику этих людей не показывают.Татьяна БраунКрикуны ждут преемника с волшебной палочкой. Чтобы на следующий день новый правитель немедленно удовлетворил все их хотелки.Александр РожковНу не все. Хотя бы таким как вы прихлебателям бы рот заткнули наконец то.Татьяна БраунОх и вонь от коментов "рожковых". С облегчением, пиндосовский лизоблюд.Александр РожковСама ты пропиндоска.Юрий БакулинНаверное, есть достойные преемники у Путина, но на хрена в этот ряд ставить полных оторвышей, собчушку и навальника. Зюганов и Жирик сами испугаются, если их выберут (им очень хорошо в прежнем качестве). Скотину медведева забыли... а ведь может выползти гаденыш.Александр РожковА в прошлый раз как он выполз? Кто его назначил не подскажите?Yurii KolpakovВ СВОЁ ВРЕМЯ, ЭТИ ПОЛИТОЛОГИ ТАКЖЕ ВЕЩАЛИ ЧТО НИКОГО , КРОМЕ "ДОРОГОГО И ЛЮБИМОГО ЛЕОНИДА ИЛЬИЧА" НЕТ ДОСТОЙНЕЕ... И БЫТЬ НЕ МОЖЕТ! ХВАТИТ УЖЕ ИЗ НАРОДА ДЕЛАТЬ СТАДО БАРАНОВ И ВЕШАТЬ ЛАПШУ НА УШИ. ********************************************* ПРИ ТАКОЙ СКОРОСТИ РАЗВОРОВЫВАНИЯ И БЕЗДАРНОГО УПРАВЛЕНИЯ , РОССИЯ ПОСЛЕДНИЕ ТРИДЦАТЬ ЛЕТ ДЕРЖИТСЯ ТОЛЬКО НА ТОМ, ЧТО ТВОРЦОМ МИРОЗДАНИЯ ЗАЛОЖЕНЫ ГРОМАДНЫЕ ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ В НАШИ НЕДРА, КОТОРЫЕ УКРАДЕНЫ У НАШЕГО НАРОДА И ПРИХ*ВАТИЗИРОВАНЫ КУЧКОЙ ОЛИГАРХАТУРЫ. К СЧАСТЬЮ , ПЕРИОД ЭТОГО БЕЗУМНОГО БЕСПРЕДЕЛА ЗАКАНЧИВАЕТСЯ . РЕЖИМ ОБРЕЧЁН. ОН САМ СЕБЯ УНИЧТОЖИЛ, ЗАГНАВ В ТУПИК СТРАНУ . ГРЯДУТ ПЕРЕМЕНЫ! ПРЕАМБУЛА: В Российском государстве , в 2021 году ,сменится власть в результате досрочных выборов и плохого самочувствия настоящего Президента. В результате досрочных выборов Президентом Российской Федерации будет выбран Николай Платошкин, который изменит вектор движения и развития российского государства в пользу справедливого распределения доходов власти, чиновников, депутатов и российского народа. ************************************************* СРЕДНЕСРОЧНАЯ ПРОГРАММА ПЕРВООЧЕРЕДНЫХ МЕР ПО ВЫВОДУ РОССИИ ИЗ ЕДРОСОВСКОГО ТУПИКА. ********************************************* Основные отрасли промышленности, добычи и продажи углеводородов, переработки и производства отраслей сельского хозяйства будут находиться под контролем и управлением государства. --------------------------------------------------- В России будет введена плановая система управления страной. -------------------------------------------------- В России будет остановлен рост тарифов, а заработная плата всех видов трудящихся будет увеличена в три раза. -------------------------------------------------------- В России будут пересчитаны пенсии и зарплаты крупных чиновников, депутатов и структур власти, которые будут привязаны к средней зарплате по стране. --------------------------------------------------------- Обучение в высших и средних учебных заведениях будет бесплатным, будет устранена монополия на выпуск лекарств, медицинские учреждения станут бесплатными и начнут ориентироваться на сохранение здоровья населения, а не на лечение симптомов болезни. ------------------------------------------------------- Россия выйдет по уровню жизни и росту ВВП на уровень жизни самых благополучных стран Европы и планеты. Сроки исполнения ПРОГРАММЫ в течение 2021-2023 года.Лариса СергеевнаХотелось бы конечно, но этого не будет.Николай ЗайчиковДай Бог чтобы все что вы написали тут сбылось .Yurii KolpakovЭТОТ ПЛАН ПРИНЯТ НА УРОВНЕ ТВОРЦА МИРОЗДАНИЯ И ОБЯЗАТЕЛЕН К НЕУКОСНИТЕЛЬНОМУ ИСПОЛНЕНИЮ! АМИНЬ *******************************************************************************************ОСНОВАНИЕ : АБСОЛЮТНЫЙ ЗАКОН № 271 от 23.02.2021г. ТВОРЦА МИРОЗДАНИЯ по Российской ФедерацииYurii KolpakovЭТОТ ПЛАН ПРИНЯТ НА УРОВНЕ ТВОРЦА МИРОЗДАНИЯ И ОБЯЗАТЕЛЕН К НЕУКОСНИТЕЛЬНОМУ ИСПОЛНЕНИЮ! АМИНЬ *******************************************************************************************ОСНОВАНИЕ : АБСОЛЮТНЫЙ ЗАКОН № 271 от 23.02.2021г. ТВОРЦА МИРОЗДАНИЯ по Российской ФедерацииVeter ___Обратитесь к психиатру....)))VGVasily GolovКого Вы выбрали мэром или губернатором.Они достойны представлять Вас?Меркель 20 лет Федеральный Канцлер и более 28 лет во власти ФРГ.Промолчим о ней?Виктор Александрович ДробышевНу такую Вы программу составили, что загляденье!! Что значит основные отрасли "под контролем и управлением государства"? Расприватизация? Или национализация? Вы понимаете, что это ВОЙНА? Кто же отдаст добром принадлежащее ему имущество? И что такое плановая система в условиях частной собственности? А по поводу зарплаты - при этом цены вырастут вшестеро. Медицина бесплатная у нас уже была - пробовали. И лекарства бесплатные уже были - до сих пор нужные за доллары покупаем. А что по уровню жизни - так это Платошкины "заманухи", верить им - слишком по-детски!Серж Прологовизбави Бог! Напланировались за 75 лет... А остальное все это ПРОСТО ХУЙНЯ ПОПУЛИСТСКАЯСерж ПрологовНе всякий психиатр поможет!Серж Прологов"Россия выйдет по уровню жизни и росту ВВП на уровень жизни самых благополучных стран Европы и планеты." КАК? КАКИМ ОБРАЗОМ???Семен ОдесскийЗамечательная программа. Состряпана по принципу: "На что поведется быдляк".Галина МитронинаЗамечательно написано, о таком даже уже не мечтается. Но! Невольно сразу напрашивается вопрос: - Кто приобрёл "волшебную палочку"? Кого, и какая "фея" будет "спонсировать" очередного лидера наших НАДЕЖД. Действительно, ожидание на скорое улучшение, затянулось. Принимать самим активное участие, уже не позволяет возраст. Надеяться на своих детей или выжидать, что кто-то за тебя это сделает, совесть бьёт тревогу. Присматриваясь к современной молодёжи, бросается в глаза, как они разучились добросовестно работать. Сразу замечу, не все, но и не мало тех, кто выжидает за чей то счёт, разбогатеть. Возможно, даже основательно улучшить, своё материальное положение. Конечно же, в это число входят в основном те, у кого есть возможность "оплачивать" услуги своим "помощникам". Затянулся длительный отдых из-за kovid-19. Появилось много "лазеек" для увиливания молодёжью от добросовестного труда, "на законных основаниях". Тревожно продолжать верить - "...Сроки исполнения ПРОГРАММЫ в течение 2021-2023 года." -Настораживает срок!!!Владимир ЛисуковНа самом деле: перевились в России эффективные реформаторы. Действующий Президент проявил незаурядные способности по защите страны от внешних врагов, но покровительствует внутренним. Иными словами: хвост вытащил, а голова увязла. Уже нет уверенности, что последующий не увязнет в топкой трясине вместе с хвостом и головой. Куда ни кинь, всюду клин.VGVasily GolovВам не надоели реформы?Приватизация,акционирование,деноминация валюты, пенсионные многократные.Что еще реформировать? Я бы реформировал валютный рынок. Нечего тратить доллары и евро на игрушки. Покупать лицензии производства,передовые технологии и оборудование. Игрушки пусть создают ученые в НИИ и РАН.Деньги надо окупать.Многие НИИ убежали из РАН и перешли под крыло правительства.Медицина,автомобилестроение и металловедение,геологоразведка.Владимир ЛисуковА никаких реформ и не проводили, но требуется проведение настоящих реформ таких, как:Владимир Лисуков1. Отмена приватизации 1990-х годов.Владимир ЛисуковА никаких реформ и не проводили, но требуется проведение настоящих реформ таких, как: 1. Отмена приватизации 1990-х годов. 2. Экспроприация незаконно приобретённой государственной собственности. 3. Экспроприация собственности у олигархов. 4. Установление справедливой оплаты труда и пенсионного обеспечения.VGVasily GolovЭто национализация промышленности,отъем квартир,земли.Или отобрать у богатых и раздать бедным? Землю крестьянам- паи дали.Они стали богаче? нет.Продали паи. Меня волнует теневая экономика в 20% ВВП,серые зарплаты,не всеми заслуженные социальные пенсии,пенсии по выслуге лет,без возрастного ценза.Серж Прологовугу И ты готов свою частную квартиру, свою дачу (с землей) свой гараж (с землей) передать в собственность государства?Галина МитронинаСразу скажу, лично я не готова отдать свою квартиру. Считаю я её заслужила. От звонка до звонка проработала на предприятии. Стояла на очереди с 1973 года по 1990 год. В течение всего этого периода работала так, куда бы не послали на предприятии во время аврала от отдела: - уборка - колхоз, работа в три смены в цехе, помощь совхозу по уборке урожая в осенний период, перед получением квартиры, периодично год работала на стройке, а супруг три года. Помимо основной работы брала подработки. Конечно старания были замечены. Доска почёта на один год, ветеран труда. Но, самое главное квартира, которую мы получили с супругом. Супруг небожитель тринадцатый год, дети с семьёй живут со мной. Если возвращать жильё государству, а как же быть нам? Нет не готова к такой перемене в моей жизни.ИИринаВо-первых ,Путин совершенно не уверен в своей популярности у российского народа ,поэтому и боится малейшей альтернативы себе . Во-вторых ,Путин из врагов коммунистов ,которые угробили и разграбили все захваченные ими республики СССР ,ограбили их народы ,устроили геноцид народов . Так что , чтобы спасти Россию ,нельзя допускать врагов коммунистов до власти . А из "левых " есть много кандидатур , например ,Грудинин ,Платошкин , Бондаренко ,Зюганов .Валера Юшков.VGVasily GolovКто грабил РСФСР и СССР?VGVasily GolovНе работали,но получали.ИИринаСпасибо за наглядное доказательство -на сколько вы ,враги коммунистов ,ограбили захваченную вами РСФСР и её граждан . После того ,как вы поделили СССР между собой ,все деньги ,которые уходили из РСФСР на поддержку республик ,должны были остаться в РСФСР /России ,и она ,и её граждане ,должны были стать намного богаче . А стало еще хуже , чем при СССР . У вас нет денег ни на развитие и содержание России ,ни на нормальные зарплаты и пенсии для граждан России .VGVasily GolovУверенные в себе дураки и психи.Остальная часть всегда в сомнении.Так ли сделал.правильно деньги израсходовал?Зюганов постоянно действующий депутат и кандидат в президенты.Грудилин, собственник совхоза им.Ленина.Откуда на землях совхоза построено жилье и кто скупал земли у бывшего совхоза.Езжайте по Калужской и смотрите направо.Целый поселок.Многоэтажек.Совхоз построил для своих?Это Грудилин. Платошкина мало знаю.Как его занесло в социалисты?VGVasily GolovКоммунисты платили ЗРЯплаты?Армяне и грузины умели жить хорошо.Армяне скупили у предприятия через подставных трудяг 2 Нивы,1 Волгу,3 Ваз 2103 по повышенным ценам,Никто не знал до тех пор,пока прокуратура Армении не раскрутила эти дела.Одного перевели из профкома в начальники цеха.другого перевели на другое предприятие.Герои труда знать не знали о машинах.Умели хорошо жить армяне.Прибалтика- парадный вход в СССР.Отделали по высшей категории.Разрушенные Минск и Киев восстановили к 1950г. Сталинград-Волгоград через 8 лет после Киева. Сегодня только Россия достигла уровня развития 1989г.Ни одна республика не достигла.Но независимы.Теперь о гражданах России.34 млн купли смартфоны и айфоны.Очередь в ЦУМе за айфоном 12pro max , 12 pro mini по 129 000 и 169 000 руб/шт. Купили 3,1 млн ноутбуков и планшетов,1,6 млн новых и более 5 млн с пробегом автомобилей.Теперь на 1000 российских семей 834 легковых машины. 5 место среди стран мира.Серж ПрологовИзвини, но требует уточнения: "совхоз" им. Ленина" это ни форма хозяйствования, а НАЗВАНИЕ. Ну, тип как пароход "Пионер Удмуртии" (он же не пионер.Он - ПАРОХОД. А "пионером" он ТОЛЬКО НАЗЫВАЕТСЯ).VGVasily GolovПо названию.Про форму хозяйствования отдельно.Единоличная форма. В прошлом году Грудинин уже лишился 42% акций предприятия. Они достались компании «Рота-Агро», до недавнего времени принадлежавшей депутату Госдумы, основателю движения «Антимайдан» Дмитрию Саблину (с 29 января 2020 года он передал эту компанию в доверительное управление бизнес-партнеру).Ирина Грудинина, бывшая супруга кандидата в президенты, осенью 2019 году отсудила у него 42% акций по иску о разделе имущества. Ей полагалось ⅔ имущества, поскольку в ходе процесса женщина оформила справку об инвалидности II группы. В итоге у Павла Грудинина, владевшего 63% акций совхоза, после суда остался только 21%. Такая постановка вопроса, правда, не стыкуется с хронологией событий. Передача земли произошла 19 августа 2008 года. На тот момент она имела сельскохозяйственное назначение и стоила по кадастру около 2 млн рублей.Примерно в восьми километрах от МКАД, недалеко от Каширского шоссе, прямо в чистом поле растёт огромный жилой квартал — «Пригород Лесное». На официальном сайте его называют «самым масштабным жилым кварталом в московском регионе». Запланировано 144 многоэтажных дома. «Пригород Лесное» — бюджетный проект. В домах полно крошечных квартир-студий, они стоят меньше 3 млн рублей. Треть компании принадлежит структурам, близким депутату Госдумы Саблину, остальное — группе «Самолёт».Сергей ПолосовЯ так думаю что внутрисемейные разборки не особо интересны для оценки политических перспектив. Что от того что жена отобрала у сисьгина пакет имущества он вдруг стал пролетарием? Да нет, конечно!VGVasily GolovВажен факт наличия у коммуниста активов и путь их получения.Сергей ПолосовВАЖНО МИРОВОЗЗРЕНИЕ. Мировоззрение отрицающее "эксплуатацию человека человеком" делает не возможным наличие каких-либо "активов", не зависимо от "пути их получения".NVS66 SergeiShulepovМировоззрение одинаково у всех, а миропонимание разное, даже зреть на небо.Валера ЮшковПутин убрал всех кто мог его заменить, потому и будет править вечно.Анатолий СивенковВ любом деле опытный человек лучше новичка, которому нужно входить в курс дела. Одни политики внушают людям идеи, чтобы придти к счастью. Люди верят им, политики, придя к власти, внедряют свои идеи, но со временем получается не то. Другие политике внушают людям, что если свергнуть власть, то получится счастье. Люди поверили, совершили цветную революцию, внедряют идее революционеров, но со временем получается опят не то, и так до бесконечности настроена идеология демократии. Стране нужны люди, которые говорили бы не личные мнения, а объективную правду, по которой реально течёт жизнь. Наш народ, а также власть проявляют раболепие перед демократией, хотя демократия является оружием для разбоя, где поражающим фактором является ложь и обман. США по всему миру продвигает демократию, объясняя, что это в интересах народов других стран, но вероятность такого утверждения равна нулю, а то что демократия в интересах денежных мешков Америки равна 100%. Россия должна отказаться от Американской демократии, но чтобы это выглядело прилично, то можно сделать ход конем и объявить, что Россия против американской демократии, где власть безграмотного народа, которым руководят мошенники, но за российскую демократию, где власть для народа, так как власть должна работать не на интересы преступников, а в интересах народа. После развала СССР Америка «помогла» России создать колониальную конституцию, а также создать систему демократии для преступников, где конституцию уже подредактировали, теперь очередь должна дойти до редактирования основ демократии. Сейчас идёт информационно-идеологическая война, где Америка воспитывает и выращивает революционеров, чтобы в результате их деятельности покорить Россию.VGVasily GolovНи одна революция в мире не привела к процветанию страны и населения.Алекс ВороновОзвучьте свой тезис англичанам, голландцам, французам и американцам. Вот они посмеются.Серж ПрологовА что все эти страны процветают, да?Алекс ВороновЛюбая революция - это смена общественно-экономической формации на более прогрессивную. ( те,кто называют революциями события в Грузии. на Украина и далее по списку, просто не понимают значения термина "революция") Более прогрессивная общественно-экономическая формация всегда улучшает положение большинства населения. То что происходит дальше - вопрос отдельный, для понимания этого нужно хотя бы немного быть знакомым с диалектикой. Тезис комментатора, что ни одна революции не привела к процветанию, неверен. Все перечисленные страны в результате революций стали вполне процветающимиСерж ПрологовВ принципе почти правильно. Кроме "более прогрессивной". Эти слова добавил Институт МарксизЬмы-ЛенинизЬмы при ЦыКе КыПыСыСы (для пущей пропаганды). Я как-то абсолютно не уверен, что процветают США с их "жизнь черного имеет значение", с их жилищным фондом палаточные городки и "автомобильные трейлеры". Что процветает Франция с ее "Желтыми жилетами". Про голландскую и английскую революции я чё-т никак не вспомню! Облагодетельствуй, не дай подохнуть дураком!Алекс ВороновПо поводу ИМЛ, так это ошибка. Прогрессивность каждой новой формации отмечали ещё сами Маркс, Энгельс и Ленин задолго до образования ИМЛ при ЦК. И обосновали классики это научно. Никаких иных научных объяснений нет, как ни пыжились всякие прочие граждане. По поводу прогрессивности всё на поверхности Смена феодализма на капитализм всегда прогрессивна, поскольку вместе более прогрессивные производственные силы всегда меняют надстройку - производственные отношения. Там где это не происходит, случаются революции. Нидерландская буржуазная революция длилась в общей сложности сто лет с середины 16 до середины 17 веков. Причины - чисто экономические + борьба против испанских захватчиков. Вообще, очень интересная история Буржуазная революция в Англии - 17 век. Там ещё интереснее. А то, что происходило уже при становлении и развитии капитализма, прекрасно описано у классиков. Опять повторюсь, всё нужно рассматривать диалектически, нельзя каждое явление рассматривать изолированно. Каждая формация и каждый строй не появляются сами по себе , вдруг, а зарождаются в недрах предыдущих и несут в себе все их черты. И одновременно с зарождением, они начинают свой путь к отмиранию. Процесс умирания может растянуться на десятилетия и даже века, но избежать этого невозможно. Как нельзя отменить грядущую смерть любого только что родившегося организма.Сергей ПолосовзаЧСовскому вумнегу НИК "понтяра Воронов": = Не понял! Ты чё ёбнутый, что ли? Отрицаешь Институт Марксизма- Ленинизма и тут же ссылаешься на Маркса и Ленина? Кстати янедексни "25 величайших философов" кого там только нету: Сенека, Спиноза, Сократ, Кант, Фома Аквинский.Даже Будда. А НИ Маркса ни картавого. Да и, вообще, ИМХО, для любого умного человека, события 1985- 1991 годов достаточное основание чтобы не пытаться демонстрировать свое невежество втюхивая мудаков за философов. Вся религия лохматого евреюги РУХНУЛА вместе с сссранью Ну и последнее. Что ты там за Нидерланды и Англию? 17 век говоришь? А ну-к какой режим сегодня в Нидерландах и в Англии? МОНАРХИЯ??? Спустя 300 с лишним лет, после революций, МОНАРХИЯ??? Свободен, хвилосохв...Алекс ВороновВысказался, ущербный? Легче стало? Иди возьми с полки пирожок, заработал. Возьми словарь, идиот, и посмотри, что такое общественно-экономическая формация. И что такое форма государственного правления.VGVasily GolovНо Бастилию кто брал и для чего?Большую цену заплатила Франция.Итог каков? Потеря колоний.Приход Наполеона принес расцвет Франции?Отсидка под оккупацией Гитлером дорого могло стоить. Сталин спас и сделал членом СБ ООН. Великобритания и Кромвель.Памятник ему стоит.Бандиту.Американская не революция,а гражданская война.Каков итог через 250 лет.Снос основателям США,целование ботинок чернокожим.Сергей ПолосовДа будет тебе. У организма мархсизьма головного мозга. Он засосел где-то на кафедре или в УМЛ словосочетание "Общественно-политическая (вариант общественно-экономическая формация) а связать с бытием ни состоянии. Вот носится с мархсизЬмой как дурень с писаной торбой!Серж ПрологовДегенерат хуев! Революция не меняет общественно-политическую формацию. Начётчики сраные!Алекс ВороновО, нутро попёрло. А что меняет революция? И не общественно-политическую, а общественно-экономическую, дурак.Алекс ВороновСергей! Лучше иметь марксизм головного мозга, чем вообще мозга не иметь, как у тебя.Анатолий СивенковКонфронтация в мире вызывает у людей тревогу, так как может родить ядерную войну, поэтому нужно найти способ разрядки международной напряжённости. Сложившееся реальное положение дел произошло в рамках мировоззрения, которое медленно, но верно входило в сознание людей мирового сообщества за последний век. Однако раньше люди жили по другому мировоззрению, которое содержалось в учениях мировых религиях типа Библии и Корана. Нынешним мировоззрением мы пользуемся чуть более века, а по религиозным Учениям люди жили тысячелетия. Пока никто и не как не доказал правоту нынешнего мировоззрения, где все стремятся построить вечную райскую жизнь на Земле, а богатые люди возведены в ранг святых людей. Также никто не доказал ошибочность религиозных Учений, где мир устремился к Концу Света, а богатые люди являются главными грешниками или порочными людьми. Независимо от религиозных Учений я написал теорию жизни, которая сходится с Библией, с Кораном и другими Учениями, так как правда с правдой всегда сходится, а ложь с ложью никогда не сходится. http://siwenkov1942.livejournal.com/?skip=70ВГВасиль ГороденкоА кто был путин до президенства да ни кто! а таких в России миллионы тот же ГрудининVGVasily GolovЗам мэра Ленинграда,директор ФСБ,председатель правительства при Ельцине.Это путь Путина.Зюганов,Жириновский вечные депутаты.Разговорчивые.Их путь весь тутVGVasily GolovЭти фигуры народ не примет.Больно долго они пытались быть президентами.Зюганов и Жириновский.Нужен не сгибаемый президент.Сдать Россию пытались. Горбачев,Шеварнадзе,Ельцин и их приспешники.Кто сдал СССР,кто сдал РФ,кто сдал часть Берингово моря?Александр РожковА что, Путин разве был когда либо против горбачева, ельцина, шеварнадзе, медведева? Кто сдал СССР,кто сдал РФ,кто сдал часть Берингово моря? А вы не знаете? Дурака включили? Белое называете черным, а черное белым. Все извернули наизнанку.VGVasily GolovКогда они творили свои дела,то Путин был в Берлине или Ленинграде.Перестройка с 1985г,сдача ЗГВ и ЮГВ в 1988г. Передача части Берингово моря еще раньше.Александр РожковА кто сдал баренцевоморский шельф не подскажите? А как относится Путин к горбачеву, ельцину, чубайсу, гайдару, не подскажите? А почему он приветствует гайдаровские форумы и сам частенько в них принимает участие? А почему....?Александр РожковКак, например, Зюганов относится к горбачеву, ельцину, гайдару, чубайсу и прочим бурбулисам и козыревым не подскажите? А как вы и Путин к ним относитесь?VGVasily GolovКто создал Северный флот?4 АПЛ на ходу.Горбачев страница истории СССР,но не России.Ельцин назначил его президентом.уходя. Это история России.Чубайс сделал свое дело под аплодисменты народа.Ваучер получили.Armer ГадоFГлупый вопрос в заголовке. Как и глуп подбор автором фриков на замену. Йа расстроинЪ. (((Armer ГадоFГлупый вопрос в заголовке. Как и глуп подбор автором фриков на замену. Йа расстроинЪ. (((Armer ГадоFГлупый вопрос в заголовке. Как и глуп подбор автором фриков на замену. Йа расстроинЪ. (((Евгений АйоллоА почему не Грудинин? Опыт есть, интеллект есть, "хвостов" среди олигархов" нет. И мощная структура - рядовые коммунисты за него. И команда экономистов и программа его вполне достойны для подъёма страны.VGVasily GolovУ олигарха одна идея.Прибыль из всего.Valeriy ShershkovПутин представляет партию власти. Обсуждаемые кандидаты в лидеры не представляют никого, либо утратили доверие у трудящихся. Значимых кандидатов не оглашают. Опыт Зеленского (не только) показал, что и "кухарка" может управлять государством (нужно значительное время для набирания опыта). В основном, значительную роль играет административный ресурс ( примеров достаточно). Хотелось бы выбирать действенную программу развития страны, режим её правления , чтоб было ясно куда идём. Кстати, демократия полагает децентрализованное правление. Как большая кибернетическая система, должна обладать надёжной обратной связью, действенным контролем. контролемМНМатвеев НиколайАффтор собрал всех воров в одну кучу, которые ничего для страны не сделали. А сколько проживает в стране прекрасных людей, специалистов... Аффтор даже не признался себе в этом. А теперь? кто правит в стране- только преданные люди Путина, а вот ума он им не дает, ну, тетути тяму: верные, а хотят от них умных решений. В стране правит не один Путин, а команда, которая в случае хорошего подбора кадров решают все вопросы хорошо, а сейчас- подборка направлена на воровство и безделье. Так что не вводи народ в ступор, коли сам не можешь разобраться в своей мозговой коробке, али она у тебя засрана ненужными клише?людмила лисицынаСтранно зачем вспомнил "сбитых летчиков",они давно забыты,надо было бы показать действующих силовиков,финансистов или губернаторский состав.ГАЛИНА АКСЕНОВА (Не имеет значения)Прежде чем кричать с пеной у рта, что Путин плохой--предложите более достойного.Пока никого не видно!! Одни болтуны--пустобрехи. Многие уже на этом капитал нажили, некоторые состарились даже. Так что дорогие ядоплеватели--Сначала предлагайте БОЛЕЕ ДОСТОЙНОГО И ДЕЯТЕЛЬНОГО ЧЕЛОВЕКА, способного остановить развал страны и направить её по нужному пути--чтобы люди почувствовали, поверили и поддержали. А потом уж брызгайте слюной на действующего президента. Это будет справедливо. Мне лично сейчас ОЧЕНЬ трудно! Но--я не хочу чтобы с вашими новыми проходимцами мне стало ещё хуже.Комментировать
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