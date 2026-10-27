При каждом сельсовете республики Минск скоро сформирует по обученному отряду, способному драться хоть в своем, хоть во вражеском тылу Сергей Ищенко Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС Перед лицом нарастающей военной угрозы со стороны Запада глава Белоруссии Александр Лукашенко приказал заранее, в пока еще мирные дни, начать создавать и обучать многотысячное народное ополчение в республике.