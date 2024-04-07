Уже и ядерной войны не боятся, в которой с большой долей вероятности обратятся в пепел. Что в черепной коробке? Вот что думаю.
На что надеются потерявшие разум западные элиты типа Макрона
Комментарии
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Алексей Тан
В частности... Троебалты и грязные иудеи из западенции.... ЖОПУ свою рвут, что бы пришла Россия и они "автоматом" превратились бы в ГРАЖДАН России..... А "Макронам"... не обходим и надеются... на "помощь" из Вашингтона.... как после Второй мировой.
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16 час.
Людмила Свириденко
У нас есть не хуже книга "Последний кольценосец" называется, автор Кирилл Еськов. Очень советую, чтобы понять какие твари эти эльфы и какой порядочный Мордор)).
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11 час.
ЮШ
Юрий Шестаков
Расслабились в комфортном содержании своих тел и не чуют опасности от того, что вдруг возжелали! Как-то быстро без напряжения от работы за своё содержание размягчаются мозги и вместо реальных картин мира возникают некие видения желаемого. Но суровая действительность может сыграть злую шутку, которую поймут только чудом выжившие после свершившейся катастрофы... Солнце, как и обычно, закатится на Западе, а Восток ещё себя не один раз проявит! С солнечным рассветом, ЛЮДИ!
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4 час.
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