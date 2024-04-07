На что надеются потерявшие разум западные элиты типа Макрона

В частности... Троебалты и грязные иудеи из западенции.... ЖОПУ свою рвут, что бы пришла Россия и они "автоматом" превратились бы в ГРАЖДАН России..... А "Макронам"... не обходим и надеются... на "помощь" из Вашингтона.... как после Второй мировой.

У нас есть не хуже книга "Последний кольценосец" называется, автор Кирилл Еськов. Очень советую, чтобы понять какие твари эти эльфы и какой порядочный Мордор)).

ЮШ

Юрий Шестаков

Расслабились в комфортном содержании своих тел и не чуют опасности от того, что вдруг возжелали! Как-то быстро без напряжения от работы за своё содержание размягчаются мозги и вместо реальных картин мира возникают некие видения желаемого. Но суровая действительность может сыграть злую шутку, которую поймут только чудом выжившие после свершившейся катастрофы... Солнце, как и обычно, закатится на Западе, а Восток ещё себя не один раз проявит! С солнечным рассветом, ЛЮДИ!