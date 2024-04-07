Новости, событи...
ГлавнаяГеополитикаВ РоссииСтёбБывший СССРЭкономика и финансы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости, события, факты

147 290 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир Шалимов
    Ванька, ну-к признавайся, какой кизяк ты покурил перед тем, как написать свою муйню?Входящий звонок и...
  • Владимир
    Все чурки - хитрые, подлые и продажные...Удар в спину. Узб...
  • Alex Nемо
    В Азии уважают только силу. А так пойдут туда где будет больше денег бесплатно перепадать. А уж учить их держать нож...Удар в спину. Узб...

На что надеются потерявшие разум западные элиты типа Макрона

На что надеются потерявшие разум западные элиты типа Макрона

Уже и ядерной войны не боятся, в которой с большой долей вероятности обратятся в пепел. Что в черепной коробке? Вот что думаю.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Алексей Тан
В частности... Троебалты и грязные иудеи из западенции.... ЖОПУ свою рвут, что бы пришла Россия и они &quot;автоматом&quot; превратились бы в ГРАЖДАН России..... А &quot;Макронам&quot;... не обходим и надеются... на &quot;помощь&quot; из Вашингтона.... как после Второй мировой.
Ответить
16 час.
Людмила Свириденко
У нас есть не хуже книга &quot;Последний кольценосец&quot; называется, автор Кирилл Еськов. Очень советую, чтобы понять какие твари эти эльфы и какой порядочный Мордор)).
Ответить
11 час.
ЮШ
Юрий Шестаков
Расслабились в комфортном содержании своих тел и не чуют опасности от того, что вдруг возжелали! Как-то быстро без напряжения от работы за своё содержание размягчаются мозги и вместо реальных картин мира возникают некие видения желаемого. Но суровая действительность может сыграть злую шутку, которую поймут только чудом выжившие после свершившейся катастрофы... Солнце, как и обычно, закатится на Западе, а Восток ещё себя не один раз проявит! С солнечным рассветом, ЛЮДИ!
Ответить
4 час.

Картина дня

наверх