Лампочка Томича: свет нового поколения в каждый дом

Рассказываем, в чем преимущество «Лампочек Томича», что такое филаменты, а также — почему важно выбирать источники света, подходящие именно под предназначение комнаты.
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