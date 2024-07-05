В Молдавии пригрозили новой высылкой дипломатов России

Министр иностранных дел Молдавии Михай Попшой заявил в интервью порталу Deschide.md, что высылка из страны российских дипломатов продолжится, если те будут действовать «в ущерб национальным интересам» республики.
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