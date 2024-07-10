Аналитик Буйволов: официальный курс доллара превысит 87 рублей на будущей неделе

На следующей неделе курс юаня на бирже составит 11,8-12,1 рубля, а официальные курсы доллара и евро ??? устанавливаются ЦБ на основе данных внебиржевого рынка ??? - 87-89 рублей и 95-96 рублей соответственно.
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