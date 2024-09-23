В Хабаровском крае сотрудниками полиции возбуждено уголовное дело о незаконной добыче крабов

В ходе проведения оперативно-профилактического мероприятия «Путина-2024» на берегу бухты Мучке Ванинского района оперативными сотрудниками ОМВД России по Ванинскому району и сотрудниками Пограничного управления УФСБ России по Хабаровскому краю и ЕАО задержаны двое местных жителей, занимающихся незаконным выловом водных биологических ресурсов.