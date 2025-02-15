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Лидер Востока «Трактор» с минимальным преимуществом обыграл «Адмирал»

Лидер Востока «Трактор» с минимальным преимуществом обыграл «Адмирал»

Хоккеисты челябинского «Трактора» во Владивостоке одержали победу над местным «Адмиралом» (2:1) в рамках регулярного чемпионата КХЛ.

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