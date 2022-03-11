«Официально запрещаю и изымаю весь каталог моих песен из РФ», — Макс Барских записал жесткое обращение россиянам

Макс Барских показал свою жесткую позицию относительно ситуации в мире еще несколько дней назад, когда демонстративно отменил концерты на территории Российской Федерации и заявил, что Россия не так уж и сильно повлияла на его карьерный рост.
Макс Барских показал свою жесткую позицию относительно ситуации в мире еще несколько дней назад, когда демонстративно отменил концерты на территории Российской Федерации и заявил, что Россия не так уж и сильно повлияла на его карьерный рост.
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