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Daily Moscow

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ВС Польши заявили, что из-за активности России подняли в небо авиацию

ВС Польши заявили, что из-за активности России подняли в небо авиацию

Как пишет РИА Новости со ссылкой на оперативное командование польских ВС, авиацию Польши подняли в небо над республикой якобы из-за интенсивной деятельности дальней авиации РФ, связанной с ракетными ударами по объектам на территории Украины.

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