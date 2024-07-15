Правительство поддерживает увеличение сроков ремонта по ОСАГО

Как сообщает газета «Ведомости», правительственная комиссия по законопроектной деятельности на этой неделе рассмотрит и одобрит доработанный законопроект об увеличении срока восстановительного ремонта в рамках ОСАГО с нынешних 30 до 45 дней.
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