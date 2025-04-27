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Квартира, дом, дача

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  • Малик Гумеров
    Это все из запада  тащут на благо народа !!!    Страной пока правят люди холопского звания - дерьмо всплывшее в мутно...Мода или удобство...
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    А у нас всё делается через одно место,и всё на благо народа!!!!!Мода или удобство...
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Не всё, что делала бабушка, стоит повторять. 8 привычек по дому, которые пора выбросить на свалку

Не всё, что делала бабушка, стоит повторять. 8 привычек по дому, которые пора выбросить на свалку

Вы тоже замечали, как часто в нашей жизни звучит фраза: "А вот раньше…"? Как правило, после неё следует набор "золотых советов", передаваемых из уст в уста, от тёщи к зятю, от бабушки к внучке, от соседки по площадке ко всем подряд.

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