Не всё, что делала бабушка, стоит повторять. 8 привычек по дому, которые пора выбросить на свалку

Вы тоже замечали, как часто в нашей жизни звучит фраза: "А вот раньше…"? Как правило, после неё следует набор "золотых советов", передаваемых из уст в уста, от тёщи к зятю, от бабушки к внучке, от соседки по площадке ко всем подряд.